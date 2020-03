La compra de dólares con emisión monetaria no sale gratis, viene con inflación haciendo su correlato en la macro. Si hay desequilibrio fiscal en un mes también se inyecta más dinero en la economía (que hay que sacar para que no recaliente los precios), y si se presiona demasiado en lo impositivo para reducir el déficit se detiene más la economía. La complejidad no queda ahí, al estar muy endeudada, si hace una propuesta consecuente con el FMI y los bonistas, devolverá la deuda… pero perderá la capacidad de reactivar la economía, disminuirán más los ingresos fiscales, y entrará en un círculo vicioso que la condicionará para devolver los compromisos futuros que contraiga. Si, por el contrario, el reperfilamiento es extremo, perdería la posibilidad de restaurar la confianza de los mercados internos y externos, no podría reducir las tasas de interés de deuda, ni impulsar genuinamente la inversión recuperando la actividad y el crecimiento.