Macri solo mejora su partido a partir de su ausencia y justifica su derrota a partir de su frivolidad de niño bien pretencioso y engrupido. Le habían regalado un triunfo inesperado que en solo cuatro años supo revertir en derrota definitiva. De puro ignorante, imagina que “populismo es el coronavirus”, mientras que cuando sus socios y amigos no se pueden llevar en dólares todo lo que roban por intermedio de las tarifas de las privatizadas, estaríamos sufriendo la terrible lepra que tan bien les cabe a estos elegantes. Su obra maestra fue devolverle el poder a Cristina a quien hasta su gurú de cabecera define como la política más inteligente. Eso es lo malo de la prostitución: sus halagos se terminan a la par de los pagos. Los ricos productivos suelen ser patriotas; los otros, los parasitarios, esos siempre son vende patria. A las pruebas me remito. Y no repitamos el error de considerar al campo como principal enemigo. Si no revisamos las ganancias de los sectores improductivos y parasitarios, si no incentivamos la producción, encontrar un chivo expiatorio sirve como excusa pero jamás como solución.