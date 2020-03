También se manifestó esta semana Florencia Kirchner desde Cuba. “Me enfermaron, si, pero jamás lograron que odiara mi nombre”, dijo en referencia a medios, jueces y al gobierno anterior. Es humanamente entendible que busque depositar culpas de su mal momento en otros dado que si viera, de verdad, lo que pasó se enfrentaría a una verdad espantosa. Los que la pusieron en riesgo judicial fueron su familia y el entorno de su familia. Si ella no hubiese estado cerca de ninguna cuestión con riesgos judiciales, no estaría ahora en esta situación (al borde del juicio oral). Quizá CFK sienta que desacreditando todas las investigaciones, rehabilitando a corruptos y haciendo estallar al sistema logre desactivar esa bomba de tiempo que es la situación de su hija. Quizá se sienta responsable de haber permitido que su hija esté en un riesgo que ella podría haber evitado de una manera muy simple: no permitiendo que este en medio de temas “económicos” de la familia siendo adolescente. Un argumento de tragedia griega situada en hoteles de la Patagonia que se alquilaban a empresarios por cifras enormes y que solían estar vacíos. Una jovencita con familia de políticos que no debía estar ahí. Que debía ser cuidada por su familia. La verdad puede ser tremenda.