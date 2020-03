Somos lo que hacemos. Nuestros hábitos cotidianos nos conforman. Nos enseñan los sabios que los israelitas estaban tan esclavizados en Egipto que ya ni siquiera lo notaban. Por esto es que sacarlos de Egipto resultó más fácil que sacar a Egipto de sus vidas. Los malos hábitos nos seducen, nos atrapan, pensamos que podremos dominarlos y terminan no sólo gobernándonos, sino que hasta descubrimos su justificación. La primera vez que hacemos algo incorrecto sentimos que está mal y hasta nos duele el alma. La segunda vez que lo hacemos no nos sucede lo mismo, ya no nos repele tanto la idea. La tercera vez descubrimos que no estaba tan mal y hasta le encontramos su explicación. La siguiente vez nos transformamos en ese tipo de persona, y hasta logramos demostrar lo bien que nos sale.