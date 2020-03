Como no podía ser de otra forma, Buenos Aires tiene su propio mito político. Una explicación no científica de por qué pasa lo que pasa en términos político-electorales o qué podemos esperar del futuro: los gobernadores bonaerenses no logran convertirse, por mandato popular, en presidentes de la república. Como aclara el mito –“mandato popular”-, este excluye a Eduardo Duhalde, que logró sentarse en el Sillón de Rivadavia al aplicarse la ley de acefalía en 2002 por decisión de una inédita Asamblea Legislativa, pero para el resto de los gobernadores de esta importante provincia, su suerte estaría –siguiendo al mito- condenada.