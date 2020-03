Supongamos que un determinado universo de empleados retornantes se alinee en la política preventiva para evitar el contagio en cadena y en forma más o menos masiva opte por la permanencia en casa a modo de preventiva cuarentena. No nos dice el señor ministro en su resolución cuáles son las medidas y eventualmente las penalidades laborales (o de las otras) en las que el profiláctico empleado podría incurrir si es sorprendido en el supermercado del barrio o haciendo un trote saludable por una plaza cercana. No creo que se estuviera pensando en crear una suerte de policía laboral que salga a la caza de asalariados violadores de cuarentena. Tal vez sí y aún no lo han informado.