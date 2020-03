Si bien el caso Vaca Muerta no figuró explícitamente, se supone que estará contemplado dentro de la ley de Promoción para la Inversión Hidrocarburífera y Minera. Alberto Fernández habló de la buena relación que su gobierno tiene con el FMI. No hubo mención concreta sobre la relación con Brasil y Estados Unidos. En el caso del campo, fue claro en cuanto a que su gobierno tiene como objetivo que este crezca y que aspira a tener una buena relación a través del diálogo. Mencionó que hubo acuerdo con la Mesa de Enlace en 25 cultivos, menos en uno. Si bien no lo dijo, se supone que la realidad sinfónica probablemente desafine, cuando hoy se conozca el aumento de la retención en la soja. El titular de CRA, Jorge Chemes, me decía con respecto a esto último que se acordó no diferenciar y aplicar la misma alícuota tanto al poroto como al producto con valor agregado industrial.