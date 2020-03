Esto no quiere decir que un tema de tamaña importancia no fuera tocado. La deuda fue mencionada, así como la necesidad de su investigación y la urgencia de la negociación con los acreedores, negociación que parte de una mutua aceptación: la imposibilidad del país de hacer frente al peso económico y a su sentido mismo. No es que el tema sea menor, sino que a niveles capilares de la sociedad, y sobre todo en los sectores medios, se esperan respuestas a un conjunto de demandas cotidianas que desbordan ese escenario.