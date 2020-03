Los que esperaban alguna novedad, los que aguardaban anuncios grandilocuentes, los que ansiaban la sorpresa, seguramente se encuentran decepcionados. Las palabras de Alberto no hicieron otra cosa que confirmar ideas, planes, políticas bosquejadas durante su campaña y puestos en práctica desde el primer día de su gobierno. Y esto es, precisamente, lo superlativo de su discurso: no hay fisuras entre el dicho y el hecho; no hay agachadas, no hay dobleces, con la mesura de quien decidió hacerse cargo de todo lo necesario para encontrar la salida. Alberto confirmó su conducción y su convicción.