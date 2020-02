¿Qué explica la debilidad del sector privado en la Argentina? En gran medida la falta de reglas claras y estables. Para poder crecer, y crear empleos de calidad en el proceso, un empresa necesita acceso al crédito y poder incrementar su capital en condiciones razonables. Requiere asimismo tener alguna certidumbre sobre la evolución de las principales variables de una economía (tipo de cambio, inflación, carga impositiva, etc). Cuando esto no ocurre, se vuelve sumamente difícil competir en un mercado que, querramos o no, es global. Como sabemos, esto no ocurre en la Argentina.