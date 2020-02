El hecho que nos conmueve estos días podría haber ocurrido en las puertas de un boliche de Mar del Plata, Pinamar, Buenos Aires, Córdoba, Rosario etc. etc. Y sabemos que sigue sucediendo, por suerte la mayoría de la veces sin una muerte como final. ¿Esto es solo la mente perversa de un grupo de jóvenes rugbiers de Zárate? Definitivamente considero que no.