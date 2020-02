Perotti está monitoreando la ley de Necesidad Pública. Puede que algo del proyecto enviado sea aprobado. O puede que no. De ser así, el 1 de mayo, cuando inaugure el año de sesiones ordinarias al igual que el presidente de la Nación este domingo, marcará su hoja de ruta política. Su voz se tensa cuando afirma: “Prometí el boleto educativo, si no me votan la ley igual algo voy hacer”. Sabe que los chicos deben estar en el cole, no sólo porque es imprescindible en la era del conocimiento, sino que es un paso central ante el peligro de la calle. Tal es la importancia de la educación que el Papa Francisco convoca en junio a Roma a líderes y gobernantes del mundo para generar un nuevo pacto en esta materia. La calle no es el lugar para nadie, mucho menos para menores a merced del narcotráfico. Perotti conoce su diferencia con Alberto Fernández. Si el Presidente acuerda con los acreedores externos, tiene en mano algo palpable para mostrar. El gobernador de Santa Fe, en su lucha contra el narcotráfico, sólo debe tener inquebrantable decisión política. Me dice: “Inicié un camino difícil, donde el Estado que debió haber tenido presencia mucho antes, hace años está desorganizado y tiene enfrente al delito del narcotráfico. Son organizaciones. Aunque resulta increíble, están más organizadas que el propio Estado que las debe combatir. Y esto lleva tiempo. La decisión está tomada. La pelea es ahora. Sé que la sociedad lo va a entender antes que la política y otros sectores”.