Pues bien, ¡ninguna mea culpa ni un error de comunicación! Eso no quita que como académicos no hayamos aprendido algo nuevo de cómo funcionan las redes sociales en tiempos de grieta política cuando se trata de evaluar las grietas sociales. No son las redes sociales en mejor lugar donde se puedan “debatir” diagnósticos complejos y sensibles. Tampoco, le corresponde al ODSA adelantar los datos oficiales de pobreza del Indec. Qué lo haga el Indec cuando corresponda.