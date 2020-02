Como ocurrió en el pasado reciente (2009), todo esto finaliza en el mediano plazo con una gran crisis sectorial, que también tiene impacto a nivel nacional, debido a la importancia que aún mantiene la carne vacuna en la canasta de consumo de los hogares argentinos. Hay que tener en cuenta que el ciclo ganadero, desde que se toma la decisión de preñar una hembra hasta que se puede enviar un animal terminado a faena, tiene una extensión de alrededor de 24 a 30 meses. Entonces, las hembras que no se preñaron y en cambio fueron enviadas a faena en el presente porque los números del criador no cerraron, son los terneros que no se podrán faenar dentro de dos años. En un contexto de menor oferta de hacienda y carne vacuna, el precio relativo de la carne se recuperará fuertemente, ello impactará notoriamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el consumo doméstico caerá y probablemente las exportaciones también.