Ahora bien, si esto fuese exactamente así, la población carcelaria no provendría de un mismo sector socioeconómico o frente a ciertas enfermedades no habría quienes puedan pagar remedios y tratamientos médicos mientras otros ni el colectivo al hospital o todos disfrutaríamos de nuestra vivienda digna y entonces no veríamos -en democracia- familias viviendo en la calle o todos tendríamos acceso a una alimentación sana y suficiente y como sociedad democrática no padeceríamos el flagelo de la malnutrición y la desnutrición en ningún rincón del país.