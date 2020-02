La gestión de Macri no quedará en la memoria de los argentinos por haber sido un tiempo de tranquilidad para el “bolsillo”. Ya sea por la suba incontrolable de los precios (53% de inflación en 2019), la recurrente y estruendosa devaluación del peso frente al dólar (de 15 pesos en 2015 a 60 pesos en 2019), la pérdida del poder adquisitivo del salario, y el acelerado aumento en las tarifas de servicios públicos. La discusión –y el malestar de muchos electores- en este último punto no remite a si había o no que subir las tarifas, sino a la velocidad con la que se hizo y la falta de sensibilidad para discriminar positivamente quien podía pagar más y quién no.