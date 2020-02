Macri fracasa esencialmente por defender a los grandes grupos económicos y las privatizadas en contra del ciudadano al que termina empobreciendo como nunca antes se había dado. Cristina puede y debe apoyar a Alberto en su gobierno y convertirse en factor de unión más allá del kirchnerismo, del peronismo mismo, en prenda de unidad de la política. Alberto va disolviendo el miedo a Venezuela, régimen con el que no tiene -ni tenemos como sociedad- nada que ver. Cristina es hasta ahora la única razón que esgrime la oposición para reivindicar sus temores, esos que actúan como suplentes de su autocritica. ¿Por qué no apostar a ella como a una pacificadora que complete su triunfo electoral consolidándose como artífice de la unidad? Creo que debemos dejar de lado rencores personales para apostar con grandeza a una nueva sociedad. Cristina demostró que podía superar a su propio grupo; ahora, nosotros, los que no somos ni sus seguidores ni sus enemigos, estamos obligados a convocar a la unidad nacional. Y en esa propuesta, Cristina es la figura clave. Debemos intentar que juegue su lugar en la historia, que trascienda el resentimiento de buena parte de sus seguidores y de la mayoría de sus enemigos, que se comprometa a reformular un rumbo para el país. Del otro lado, están los que intentan volver a golpear a las puertas del infierno. El peronismo no es, como dicen algunos opositores, a la vez gobierno y oposición: solo ocupa ambos espacios cuando uno de los actores renuncia a asumir su responsabilidad. El problema del presente no es el pretendido doble comando del Gobierno sino la falta de conducción, de autocrítica y de propuesta de la oposición que no se hace responsable de tales carencias. El Gobierno es infinitamente más coherente que lo que algunos podían suponer; con sus limitaciones va resolviendo errores garrafales de su antecesor. Hasta ahora lo que pone escollos a su accionar no reside en el doble comando ni en su condición de bifronte -como también gustan calificarlo sus detractores- sino en ciertos rasgos histéricos de una oposición que no logra encontrar su lugar en el mundo.