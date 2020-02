Se cuestionó que los vagones no tuvieran sistema de antiacaballamiento. Pero hay que decir que no sólo ese no ha sido el factor que explica el resultado, sino que los trenes Toshiba de esa generación eran incompatibles con dicho sistema. Adicionalmente hay que informar (algo que en la causa está claro) que el sistema antiacaballamiento tiene un límite funcional que depende de la velocidad a la cual circula la formación: el dato relevante es que frente a un Tren que impacta a 26 km/h no hay ninguna chance de modificar el resultado trágico (el limite es 15 km/h).