La política es palabra, es negociación, es discurso y también son gestos. Gestos polisémicos que engloban un mensaje mucho más potente y profundo que lo que se dice. Y no me refiero al lenguaje no verbal. A la expresión de los ojos, la posición de las manos o al color de la corbata que se viste. Me refiero a los gestos que albergan una intención política y marcan los pilares de un relato de gobierno.