En la difícil negociación de la deuda argentina se dice que la misma ha de ser sustentable. ¿Qué quiere decir? Hay múltiples interpretaciones. Puede querer decir que se mantenga en proporción al PBI, o que el monto se mantenga estable -pero no sabemos si en pesos o dólares-. Puede querer decir que se pueda pagar con el (futuro) superávit fiscal o puede querer decir que se renueve sin dificultad en el mercado doméstico. Seguramente haya otras opciones. Como no lo tengo claro, me limito a pensar las consecuencias de posibles opciones.