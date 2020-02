Esta dimensión del mal en relación al poder político también fue reconocida desde Platón a Maquiavelo. El primero, en su Gorgias, plantea que la política no puede realizarse sino en el ámbito de la moral ya que esa es la relación pre-legal del individuo con la sociedad, y así la discusión de los principios morales conducentes al bien político redunda en ciudadanos con mejores vidas, practicando la justicia y otras virtudes. Y, donde la retórica no puede ser instrumento de la política dado que es ajena al conocimiento, a la verdad y lo justo. El segundo, en su Príncipe, expone doctrinalmente los deberes para quien desee conquistar el poder político, acrecentarlo y conservarlo, utilizando todos los medios disponibles sin reparar en ningún aspecto moral. Así, Platón intenta que el político no se pervierta en tirano, que no haya un poder sin ley, y que la filosofía no degenere en sofística; mientras Maquiavelo enseña al príncipe a ser tirano y ejercer su poder de forma tal que sea ley, exceptuándose de ella, y utilizando todo tipo de arte para ello, desde la adulación hasta el asesinato. No como violencia política banal, sino calculada y limitada para el triunfo de la instauración y conservación de un Estado y su poder, absorbida luego por el nuevo régimen, su legitimidad y legalidad.