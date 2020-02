En esta coyuntura económica es imprescindible dialogar con los acreedores (con el directorio y los socios del FMI y los representantes del mercado voluntario de créditos) y plantear estrategias diferentes a las esbozadas por la gestión anterior. Eso está sucediendo, aunque todavía tanto no se perciba. Antes se entendía que las mejores opciones eran firmar donde se les indicara y pagar (como en el recordado “conflicto con los buitres” tramitado en el juzgado de Griesa, por ejemplo) e, incluso, pedir perdón si fuera necesario (visto ante inversores españoles). Actualmente, parecerían estar emergiendo propuestas asociadas instaurar marcos de reflexión sobre los acuerdos celebrados entre 2016 y 2018. Semanas atrás, Joseph Stiglitz aseguró que “los mercados de capitales no hicieron su trabajo. La función del mercado de deuda es fijar el precio del riesgo y emitir juicios. No deberían haber prestado tanto dinero. Mi crítica es a los mercados de capitales que no hicieron préstamos prudentes" . A fines de 2019, las actuales autoridades habían rechazado el último desembolso (de USD 11.000 millones) del stand by acordado con el FMI (por un total de USD 57.000 millones).