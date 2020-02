Una plaza colmada, miles de argentinos pidiendo justicia por Fernando. Si miramos una foto aérea parecería un solo cuerpo pidiendo justicia, basta de violencia, basta de impunidad. En mi caso, caminando por la plaza, pude ver (como me ha pasado en otras ocasiones) que ese cuerpo unificado en el reclamo, eran cientos de historias individuales, la mayoría de ellos con su dolor, con su remera estampada con la cara de un ser querido, con el cartelito de su propia búsqueda de justicia. Caminar por estas plazas conmueve, emociona, duele. Víctimas que acompañamos a otras víctimas, pedimos justicia por Fernando y pedimos justicia por Lucas, por Gustavo Sanchez, por Paulina Lebbos….y podría enumerar cientos de casos que tan solo hoy estaban allí. El dolor de muchos aunado en un pedido que no deberíamos estar haciendo, en un acto que no debería ser necesario. Quienes imparten justicia deberían avergonzarse al ver estas plazas llenas de ciudadanos que entendieron la lógica que nos han impuesto. Las víctimas y los ciudadanos que asistimos a cada una de estas convocatorias debemos sentir que cumplimos con la obligación ciudadana de no dejar solos a quienes nos necesitan, esperando que algún día esto deje de ser así.