Existe una diferencia de fondo entre la concepción del gobierno y la nuestra: nosotros creemos que dar seguridad a los argentinos requiere la acción decidida de las fuerzas de seguridad para que, en el marco de la ley, tengan políticas activas y específicas de persecución del delito. El gobierno cree que la situación social explica el delito. Y que, por lo tanto, ante una mala situación social crecen las personas que cometen delitos “porque no tienen otra alternativa”. Esta posición paternalista supone que las personas de bajos ingresos no tienen discernimiento moral, lo cual es una absoluta subestimación y desconocimiento de los millones de argentinos que tienen dificultades económicas y que todos los días buscan salir adelante. La segunda derivación de este razonamiento es que cuando la situación social mejore, la seguridad también lo hará. Puro determinismo económico. Los datos acerca de la falsedad de este razonamiento tienen casi una década. En 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo creó su programa de Seguridad Ciudadana para América Latina, luego de comprobar que durante la década del 2000 nuestros países crecieron económicamente y el delito no dejó de crecer en la región. Durante nuestro gobierno, entre 2015 y 2019, disminuyeron 23% los homicidios en un contexto económico difícil debido a que tuvimos políticas activas contra el delito.