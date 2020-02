Para ello, hay que mirar la gestión con una visión mucho más holística de la que estamos acostumbrados desde hace 13 años. El partido que conduce la mutual no ha desarrollado los valores sostenidos en la verdadera misión de la entidad, madre de la comunidad judía en la Argentina. Ya vimos que la diversidad y la inclusión no son su fuerte, pero no es lo único; a pesar de contar con un equipo de profesionales de calidad, la gestión ha sido pobre, con presupuestos en educación y juventud inferiores al 2 ó 3%, sin la transparencia necesaria, con poca creatividad y bajo reconocimiento de una gran porción de la población judía en nuestro país.