Una clara radiografía de la sociedad argentina se evidencia en el tema jubilatorio. En la base de la pirámide, con el discutido aumento conocido el viernes pasado, se encuentran 4.500.000 de jubilados, más 4 millones de beneficiaros de la AUH, quienes percibirán aproximadamente $16 mil mensuales. Obvio que a este importe hay que sumarle un tema no menor para los jubilados: el retorno a la gratuidad de 170 medicamentos. Esto significaría un plus de 25% aproximadamente en los haberes mínimos jubilatorios. En la cúspide de la pirámide, hay jubilaciones de $700 mil que perciben jueces que han trabajado en zonas desfavorables.. Sucede que hay un 40% de argentinos que viven en la desfavorable zona de la pobreza y el hambre. Alberto Fernández tomó su determinación a partir de una postura de justicia social o social demócrata, como quiera ser interpretada. El Presidente decidió el incremento respaldado en un decreto delegado. Desde lo jurídico el tema es si el resultado final de dicho aumento es progresivo o regresivo. El Dr. Andrés Gil Domínguez entiende, comparando el sistema anterior con el actual, que el mismo resulta ser regresivo, lo cual está prohibido. Espera la publicación en el Boletín Oficial del decreto, que al cierre de este análisis no había ocurrido, para presentar una medida cautelar, por la cual la Anses pague a los jubilados que hagan la presentación, el incremento que le hubiera correspondido por la ley anterior. Sobre la diferencia entre los USD 63 mil millones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía en el 2015, y los actuales USD 23 mil millones, el 67% está en bonos o letras. Sencillamente, dice Gil Domínguez, “fue a la timba financiera”. Consultado sobre si la Anses tiene disponibilidad para hacer frente a las erogaciones de acuerdo al sistema anterior, manifestó que sí.