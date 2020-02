Cuando un intelectual del peso de Tzvetan Todorov, al verse frente a las lápidas que recordaban a los desaparecidos, comprobó que solo estaban los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado y que ni siquiera José Rucci formaba parte de esa memoria, fue duro en su crítica. Lo mismo se repitió con David Rieff, otro representante de los derechos humanos en el mundo, que de sobra nos conoce y describe. Hubo un origen en la supuesta y sobreactuada teoría de los dos demonios que, en rigor y con justicia, separaba la violencia del Estado de la revolucionaria. Claro que lo llevamos demasiado lejos y terminamos suponiendo que los asesinatos en nombre de la revolución estaban justamente ejecutados. Pacificar es una tarea que podrán hacer nuestros nietos, una vez superada esta algarabía donde se toma a la guerrilla como un bien en sí mismo, a partir de lo cual se le otorgan excesivos beneficios y se comete la suprema injusticia de condenar al anonimato a la gran mayoría de sus víctimas. Recuerdo con precisión que el día en que asesinaron a Rucci, hablé en su homenaje en la Cámara de Diputados y dije lo mismo que podría repetir hoy: “No me importa si obedecen a la CIA o a la KGB, solo me queda claro que tiraron contra el país”. Yo era diputado cuando lo asesinaron, a él y a tantos otros, y debatí muchas veces con compañeros que habían optado por la lucha armada el error de su concepción. El exilio y el secuestro no quedaron fuera de mi historia personal, y hoy como ayer soy consciente de que el planteo de aquellos que transitan la provocación y el infantilismo siempre termina dañando la causa que dicen o pretenden defender ,en este caso, al gobierno.