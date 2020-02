Rabi Iojanan nos enseña en el Talmud que el ojo tiene una parte blanca y una parte oscura, pero que sólo podemos ver a través de la parte oscura. Si no aprendemos a caminar y a mirar a través de la oscuridad, no sabremos cómo defendernos cuando la vida nos golpee. Por eso se nos implora recordar que fuimos esclavos en Egipto, para no caer en la ilusión de que no existe el dolor, la pena, el fracaso o el no.