Felipe Solá no tardó en intervenir: “No diría que hay presos políticos. Hay presos que la Justicia podría no tener presos. Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico". Encuadrar el malentendido en la cuestionada teoría Irurzun, que sostiene que cursar la prisión preventiva bajo detención corresponde cuando el procesado tiene riesgo de fuga o retiene poder suficiente como para complicar la investigación estando en libertad. Otro de los ministros del albertismo, Gabriel Katopodis, aguanta también está parada.