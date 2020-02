Luego, discusiones bizantinas entre la doctrina kirchnerista de los “presos políticos” y la presidencial de “detenciones arbitrarias”. Una querella jurídica que de no zanjarse de modo categórico, puede incubar un severo conflicto con el poder judicial encargado de revisar causas y procedimientos. Más grave aún resulta la controversia entre los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en torno del delicadísimo y socialmente sensible tema de la inseguridad pública que durante este verano ha tendido a agravarse. Notable curiosidad es que ambos responden al kirchnerismo: aunque la ministra nacional, a su ala ideológica mas radicalizada; mientras que el bonaerense a un pragmatismo que lo aproxima a la ex ministra de Macri, Patricia Bullrich.