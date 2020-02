Perplejos, hablamos entonces de los agresores, del rugby y de los rugbiers. Es cierto que es un deporte de contacto y con una cuota de agresividad, tan cierto como que tiene reglas, códigos y la caballerosidad es una de ellas. No debemos caer en la simpleza de pensar que es este deporte responsable de tanto descontrol. Basta recordar que se practica en el mundo y sus jugadores no se encuentran envueltos en este tipo de hechos, como así también que hay otros chicos muertos o agredidos a la salida de los boliches y sus agresores no necesariamente practican este deporte. Claro que sí así fuera, sería más sencillo, nos daría cierto alivio, pues alcanzaría solo con cuidarse de los rugbiers.