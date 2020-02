Ayer Fernández puntualizó sobre dos temas: dijo “no hay presos políticos” y en segundo lugar desechó de plano la sugerencia de quita en la deuda, que desde Cuba hizo su vicepresidenta: “No sé lo que dijo Cristina, pero en las declaraciones públicas en este tema hay que ser muy prudente”. En el primer caso, el ministro del Interior y la ministra del área de la Mujer, sin estrenar sus carteras, desafiaron ideológicamente al Presidente. Deberían retractarse. El mandatario es un hombre de carácter y convicciones. Convengamos en que el sector que representa su vice no se la hace fácil. Esta cronista le cree a Fernández cuando manifiesta que decide per se, a cada rato, más allá de escuchar a Cristina Fernández. De la misma manera no dudo de que designaciones como las de Aníbal Fernández, Ricardo Echegaray, Martín Sabbatella no figuran en su preferencia a la hora de elegir acompañantes de su gobierno. La tensión de esta semana, la cual quedó evidenciada cual fractura expuesta, tuvo de parte del Presidente una rápida reacción.