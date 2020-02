Tuvimos “la patria contratista” y con la “patria de los servicios privatizados” hemos logrado estar aún mucho peor. Empresas que cobraron fortunas de luz perjudicando severamente a pequeñas comerciantes y al ciudadano de a pie, sin haber invertido en nada y huyendo con las ganancias. En eso consistió el modelo de Cambiemos. Volviendo al peronismo, terminó siendo el sobrenombre de la política en una sociedad donde los ricos la odian porque siempre les molestó lo popular. Explicar el peronismo es complicado, hacerlo con el no peronismo, o peor aún, el antiperonismo, es esencialmente imposible. Se puede no sentir lo popular; lo que no se puede -y abunda- es odiar a los humildes y su cultura. Esta fue la concepción con la que nos gobernaron y nos degradaron durante cuatro años, pero por suerte, y, a pesar de la difícil y compleja coyuntura actual, fueron derrotados y hoy es otra la visión de la política que nos gobierna. El peronismo no es inexplicable ni inentendible, esas virtudes adornan las limitaciones de quienes jamás podrán comprender ni respetar a los humildes. Es la causa de los que no tienen nada, una de las más nítidas expresiones de la patria.