Hace pocos días, ocurrió un nuevo episodio de esa saga, pero con un desenlace diferente. Durante una conferencia en París de Alberto Fernández, un estudiante llamado Ian Sielecki le preguntó si el peronismo no era el principal responsable de la tragedia argentina. Selecki es miembro de una de las familias más ricas del país y fue funcionario macrista. Fernández defendió al peronismo en términos cordiales, explicó que tal vez buscar culpas no sea el mejor método para encontrar soluciones y luego lo buscó para conversar personalmente y agradecer el intercambio. En los días siguientes, Sielecki no debió padecer ninguna consecuencia por su pregunta. El intercambio razonable entre Fernández y Sielecki no debería haber sido una noticia. Tal vez en ese hecho -que sea excepcional un diálogo entre personas que piensan distinto- anide una explicación para la situación que vive el país.