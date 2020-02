¿Por qué no se bajaron los egipcios de los carruajes y siguieron a pie? Podían ver cómo los demás cruzaban de esa manera el cauce, sin embargo no dejaron atrás sus armas. No hay forma de alcanzar el después sin despojarse de lo que se cree tener. Para alcanzar la otra orilla, debemos poder bajarnos del caballo. Despojarnos de lo que debe quedar en el antes, los prejuicios, los preconceptos, la idea de que así son las cosas porque siempre fueron de esta manera. Dejar la obstinación en dar las mismas respuestas a problemas diferentes, renunciar a viejas excusas y perimidas justificaciones, dejar en el antes la arrogancia por lo que tenemos o creemos que merecemos e ir detrás de ese después, en búsqueda de lo que somos. Aquellos que pusieron los pies en el barro, algunos tímidos, otros más valientes, llegaron a la otra orilla. Dejaron a Egipto en el antes, y fueron por la Tierra Prometida del después. Ese fue su milagro.