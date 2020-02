No permitamos que la pirotecnia política -sea por el pago o la renegociación de la deuda- oculte un tema aún mayor, el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. El verdadero problema argentino es que tenemos un elevado nivel de regulaciones y gasto poco eficiente que no podemos mantener. Tenemos este problema desde hace décadas. Si Argentina mantiene déficit fiscal necesitará aún más préstamos a pesar de no pagar los que ya recibió. Las dificultades de reducir el gasto son enormes, pero las consecuencias de no pagar la deuda son terribles. No lo veo nada fácil, pero de una vez tenemos que empezar.