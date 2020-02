Ahora bien: ¿la raíz de esta gravísima represión es sólo étnica? Claramente, no. En efecto, los recursos económicos y la geopolítica están jugando un rol fundamental en el conflicto. El extenso territorio de Xinjiang abunda en fuentes de energía y otros recursos. Los más importantes son: petróleo (30% de las reservas chinas), gas (40%), carbón (35%), oro y energías eólica y solar. Sin embargo, no todo termina allí; en efecto, desde el punto de vista geopolítico la importancia de la región no es menor: extensa red vial y ferroviaria que comunica con Asia Central; puerta de entrada al país de gas y de minerales provenientes del oeste asiático; parte integrante de la nueva “ruta de la seda” y centro neurálgico de telecomunicaciones.