En el fondo, es el desprecio de la ley. Las leyes implican límites. Nos sujetamos a ellas porque no somos el buen salvaje de Rousseau, que no existió nunca. El “transgresor”, tan admirado en el relato progresista, cruza con desparpajo los límites de la ley. Nada lo detiene. No llega a comprender que la ley, que le resulta una fría abstracción, es el otro de carne y hueso al que atropella cuando avanza con luz roja o cuando lo golpea ferozmente a la salida de un boliche para afirmar su “masculinidad”.