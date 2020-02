Tuve con él algún encontronazo por lo que no nos éramos recíprocamente simpáticos. Ha fallecido y exponer cuestiones personales respecto de quien no tiene posibilidad de réplica es definitivamente inmoral. No lo es, en cambio, poner en alta voz su importante capacidad de trabajo. En lapsos más breves que los que insumen otros jueces de Comodoro Py, Bonadio era capaz de redactar providencias importantes, procesamientos difíciles, volcados en cantidad numerosa de carillas judiciales. Y sin ser un doctrinario del Derecho Penal –virtud que no se le pide a los jueces de Comodoro Py, pero a quienes se les reclama energía, ecuanimidad, conducta inmaculada- Bonadio exhibía esa capacidad de trabajo que cumplía con la exigencia de “idoneidad”. Sustantivo –el de la idoneidad- que reclama la Constitución en su artículo 16 para todo el que ejerce la función pública. Reclamo que vengo percibiendo desde hace mucho tiempo que es poco escuchado.