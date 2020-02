Una catástrofe de esas a las que nos tiene acostumbrados la Argentina cuando encendemos la tele con el cepillo de dientes en la boca y juntamos los sobrevivientes de los asaltos y accidentes por impericias de cada día. Pero hoy fue distinto. Hoy la mitad de la grieta que brindó con cristal y cantó el himno a la impunidad no me llamó, me llamaron los argentinos que, desesperados sobre una balsa sin capitán ni timonel, con rumbo incierto y una brújula con el norte para el lado de Venezuela, desesperanzados ven cada vez más lejos la palmera que les marca la orilla. Esos que inocentemente creímos en la división de los poderes y que éramos todos iguales ante los ojos de Dios y que había que confiar en la Justicia porque acá se hacen y acá se pagan. Esos que creímos muchas veces en el ahora sí, ahora arrancamos, vas a ver cómo arrancamos, con este no van a joder, y que como si fuera una pelea de Mayweather nos sentamos frente al televisor cada semana esperando que los del otro lado de la grieta se sentaran a explicarle a la Justicia dónde está la plata que nos robaron, pero, decepcionados, veíamos cómo entre gestos de comparsa y cánticos aplaudiendo la corrupción entregaban una hoja con un “yo no fui”, un “de eso no sé nada”, o un “el que firmó fue el otro”, y así cambiábamos automáticamente de canal cuando algún alcahuete, genuflexo y obsecuente gritaba a cuatro voces: “¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¡Es una locura, no tienen ninguna prueba!”.