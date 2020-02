Estuvo al frente de causas emblemáticas, entre ellas la Tragedia de Once (accidente ferroviario de la Línea Sarmiento ocurrido en febrero de 2012 y que tuvo un saldo de 51 muertos y casi 800 heridos), y fue el primer magistrado que tuvo a su cargo la causa Hotesur. En 2014, en un lapso de siete meses, allanó la empresa que administraba un hotel de la presidenta Cristina Kirchner, mandó a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Llevó adelante una megainvestigación conocida como la causa de los cuadernos de la corrupción K, que puso al descubierto la mayor red de corrupción, mediante el pago de coimas que eran asentadas en un cuaderno del chofer Oscar Centeno.