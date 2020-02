No necesitamos una llave. Somos la llave. Borges le escribía a Judith Machado en “Una llave en East Lansing”: “Soy una pieza de limado acero. Mi borde irregular no es arbitrario. Duermo mi vago acero en un armario que no veo, sujeta a mi llavero. Hay una cerradura que me espera, una sola. La puerta es de forjado hierro y firme cristal. Del otro lado está la casa, oculta y verdadera. Altos en la penumbra los desiertos espejos ven las noches y los días y las fotografías de los muertos y el tenue ayer de las fotografías. Alguna vez empujaré la dura puerta y haré girar la cerradura”.