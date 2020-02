El gobierno de Alberto Fernández es infinitamente mejor que el de Macri. Así y todo no alcanza para sacarnos de la crisis, hemos dejado de crecer para tan solo subsistir. El reparto de cargos y embajadas lejos está de devolvernos el destino, la imprescindible esperanza de un mañana mejor. Necesitamos proyectos, desafíos, armonizar las posibilidades con las necesidades, volver a sentirnos dueños del futuro y no como ahora, intimados por el porvenir. Y la política debe dar ejemplos de grandeza y no reiteraciones de complicidades. Un nombramiento puede no ser relevante en un gobierno, mientras la suma de algunos rostros no hace más que dañar la imagen oficial. Los cargos y las embajadas no pueden servir al pago de lealtades; en una crisis como la nuestra, solo deben estar al servicio de la eficiencia, no queda margen para otra cosa.