Per se, suponemos que cualquier líder mujer tendrá en su cartera un enorme pack etiquetado con un cartel que diga “conciencia de género”. Pero no, lamentablemente no suele resultar así. La genitalidad no es garantía de valores ni creencias. Se necesita de un trabajo interno y externo muy profundo para que una líder femenina sea capaz de convertirse en una líder con perspectiva de género. Esto implica, comenzar por cuestionarse si ese rol que ocupa es la oportunidad de generar cambios sustantivos en las estructuras de poder, o bien le basta con ser parte de un cupo que sostenga el modelo establecido y al que accedió por el mérito de adaptarse a él y no representar ningún riesgo para el statu quo.