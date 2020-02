Quien conoce el pensamiento y la filosofía de Francisco sabe que uno de los principios pilares de su pensamiento es que “la unidad es superior al conflicto”. También debe saber como lo hemos puesto de relieve en esta columna que el conflicto no se supera negándolo sino asumiéndolo y sometiéndolo a un proceso, a veces largo, de diálogo. Y que el diálogo en busca de la unidad debe principiar por aquello en que quienes se sientan a dialogar están de acuerdo y no en lo que no lo están. Iniciado el diálogo hay que darle tiempo necesario en tanto “el tiempo es superior al espacio”.