No es comandar, ni mandar, y mucho menos actuar como manager, o CEO (Chief Executive Officer-Director Ejecutivo de una Empresa). Quien comanda lo hace respaldado por normas legales, por facultades disciplinarias, no vacila en inspirar temor, y siempre encontrará motivos para no responder por sus fracasos y adjudicarlos “a los otros”. Mandar, por el contrario, es ejercer una autoridad moral más que el poder, con la finalidad de imponer una decisión enmarcada en las leyes de la Nación, sin recurrir al respaldo de medios coercitivos. Liderar no es otra cosa que el ejercicio de un mando superlativo, que impone su legitimidad por su profesionalidad, su ascendiente, su prestigio, su conducta ética y su credibilidad. Respeta, trata con consideración y siempre está dispuesto al diálogo. La vieja sentencia de Abraham Lincoln mantiene plena vigencia: “Es necesario persuadir en vez de obligar. Ningún hombre es suficientemente bueno o sabio para gobernar a otro hombre sin el consentimiento de éste”. Es obvio que las palabras pueden, temporalmente, convencer. Pero los ejemplos arrastran.