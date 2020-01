El ministro de Educación, Nicolás Trotta, presentó su primer proyecto educativo: la lectura obligatoria de 180 libros, uno por día. Además de que es técnicamente imposible de realizar, por lo tanto una mentira más, se trata en realidad de un negocio editorial. El grave problema argentino no son los niños escolarizados que ya vienen muy mal según los indican las pruebas PISA, sino los Ni, NI que no estudian ni trabajan y las más de las veces provienen de familias no constituidas. Según los entendidos suman un millón de jóvenes. ¿No tiene nada Trotta para ellos? Y eso que viene de conducir una universidad bajo control sindical. Me di cuenta de la trampa cuando leí que el historiador Felipe Pigna defendía el proyecto. Algo anda mal aquí, me dije. No hay grandeza.