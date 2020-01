No fue un holocausto, fue una Shoá. El término holocausto refiere a un sacrificio a Di-s en el fuego; la Shoá, a una tragedia de magnitud de catástrofe incomparable, que no puede expresar ni traducir lo que arranca de raíz toda vida. No hay ofrenda, no hay Di-s, sino su más absoluta ausencia. Lo que sí hay es una Alemania que en la Segunda Guerra Mundial puso su cultura y su tecnología evolucionada al servicio nefasto de una ideología política totalitaria como el nazismo, que eliminó industrial y sistemáticamente a seis millones de judíos por el solo hecho de serlo. La Shoá ha demostrado —como tantos otros genocidios y fraticidios, que no pueden ni deben ser comparados, sino todos y cada uno respetados por cada ser humano eliminado por ser diferente— cuán lejos aún estamos de ese desafío que insistimos en llamar humanidad.