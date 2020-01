El artículo tuvo mucha repercusión. Hubo buenos comentarios de aquellas personas que estaban de acuerdo y expresiones de aquellos que no lo estaban, cosa que forma parte del ejercicio normal de la circulación de las ideas. Sin embargo, hubo algunos comentarios que me llamaron poderosamente la atención porque, mas allá de la agresión, considero que son ejemplos explícitos de cómo el kirchnerismo instaló paradigmas que hacen que cualquier manifestación de libertad (en este caso, la expresión) se pueda criminalizar o donde los pedidos de censura sean ejercidos como algo normal. Hay un discurso “progresista” que considera normal que alguien deba ser censurado o pueda ir preso por lo que dice. Mi reflexión no surge de hechos aislados sino de gente que normaliza cierto tipo de comportamientos sin entender que a lo largo de la historia esas conductas sólo han correspondido a regímenes autoritarios y violentos, y que las manifiestan en una especie de boba defensa de su idea política a la vez que las naturalizan. Son fascistas llamando fascista al otro en función de un discurso de izquierda que reivindica prácticas propias de dictaduras. La proliferación de este tipo de espécimen militante es, entre muchas calamidades, una de las más llamativas que instaló el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno: el que piensa distinto a sus alocadas ideas es un enemigo y no merece ni la posibilidad de expresarse. Como decía Perón: “A los amigos todo, a los enemigos ni justicia”.