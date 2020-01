Podemos transformarnos en los gestores de la falta de nuestra libertad de elección. La intransigencia, la resistencia al cambio o la escucha, la terquedad al creernos dueños de una única verdad, la cerrazón de espíritu, los caprichos infantiles con tal de ganar la batalla, nos llevan a un punto de no retorno. A ese momento en donde ya no podemos dar marcha atrás. A ese lugar donde la obsesión del ego que domina la partida, nos deja sin poder elegir cambiar el rumbo o elegir libremente la próxima jugada. Nos sucede al comenzar con una pequeña mentira, que le sucede otro engaño, la siguiente farsa, un nuevo encubrimiento, y una montaña de falsedades. No podemos regresar, porque nos es quitada la libre elección. Nos sucede al probar primero tímidamente aquello que nos lleva más tarde a la derrota de cualquier adicción, al quiebre del futuro, al fin de los sueños, a la cancelación de una vida en libertad. A veces perdemos nuestra libertad de manera gradual, casi sin enterarnos, hasta que ya es demasiado tarde para recuperarla.